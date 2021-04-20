Клоунада не помогла: Редкачу засчитали технический нокаут

Украинец Иван Редкач симулировал травму после удара ниже пояса, но специалисты ему не поверили и после просмотра повтора боя выписали ему технический нокаут

Атлетическая комиссия Джорджии постановила, что украинец Иван Редкач проиграл американцу Реджису Прогрейсу техническим нокаутом, хотя изначальной формулировкой результата боя было техническое решение.

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Прогрейс доминировал на протяжении всего боя и первоначально был объявлен победителем согласно оценок судей на момент остановки боя (60:54, 60:54 и 59:54) после того, как Редкач в шестом раунде якобы получил удар ниже пояса и корчился на канвасе около 10 минут, пока его не вынесли с ринга на носилках, сообщает boxingscene.

Рефери Джим Корб постановил, что Редкач был сбит ударом ниже пояса, и в конечном итоге остановил бой для принятия технического решения, когда Редкач не смог продолжить поединок. Сам же Прогрейс остался недовольным решением судей и требовал нокаут.