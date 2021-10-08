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Бельгия 2
Франция 3
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Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
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Украина --
Босния и Герцеговина --
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Шахтер --
Заря --
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Мариуполь --
Металлист 1925 --
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Львов --
Динамо --
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Колос --
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Минай --
Десна --
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Верес --
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Манчестер Сити --
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Ливерпуль --
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Интер --
Шериф --
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Реал --
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Динамо --
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Вольфсбург --
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Бавария --
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Главная Новости спорта События

Клиенты UKRSIBBANK могут бесплатно сыграть в теннис. Объясняем, как именно

Актуально
Андрей Трофимов
8 октября, 10:18
Как Группа BNP Paribas стала символом современного тенниса, почему стоит попробовать этот благородный вид спорта и как это сделать

Успехи Элины Свитолиной приучили нас к тому, что теннис – красивый и эмоциональный вид спорта, а Украина – сильная теннисная страна!

Попробовать себя в этом виде спорта может каждый. Клиенты UKRSIBBANK BNP Paribas Group могут сыграть с друзьями или получить урок от тренера бесплатно. Объясняем, как именно.

В чем суть акции

Открытые дни тенниса в октябре и ноябре проводит UKRSIBBANK BNP Paribas Group уже в третий раз. Каждый клиент банка может сразиться на лучших кортах крупных городов. С родственниками, друзьями или партнерами.

И корт, и услуги тренера при этом будут бесплатны. В предыдущие годы уже почти 3 тысячи клиентов банка весело и полезно провели время на кортах.

Что нужно сделать

Нужно быть клиентом UKRSIBBANK и выполнить следующие действия:

  • предварительно заполнить регистрационную форму;
  • сообщить об удобном времени;
  • уточнить необходимость в тренере;
  • приготовить ракетки, мячи, спортивную форму, защитные маски;
  • прийти на корт с партнерами по игре, показать документ, который подтверждает личность участника программы и именную банковскую карту UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Где и когда можно сыграть

В пяти городах – Киеве, Одессе, Днепре, Харькове и Львове. Каждое воскресенье в октябре и ноябре.

Локации для игры:

  • Киев, Международная теннисная академия, Воздухофлотский пр-т, 63;
  • Одесса, ТК Черноморец, ул. Вице-Адмирала Азарова, 1;
  • Днепр, СК Human, пр-т П. Орлика, 20А;
  • Харьков, Superior Golf & Spa Resort, пр-т Академика Курчатова, 1-A;
  • Львов, СК Евроспорт, ул. Петрушевича, 1.

Что говорят организаторы

Янина Ольховская, директор по коммуникациям, КСО и вовлеченности UKRSIBBANK BNP Paribas Group:

"Активное участие наших клиентов в ТENNIS OPEN DAYS вдохновляет нас, поэтому каждый год мы расширяем масштабы турнира. Мы видим, как к нам приходят и те, для кого это любимый вид спорта, и те, кто только делает первые попытки на корте и, наконец, увлекается игрой, ее динамичностью и положительной энергией".

"Поэтому мы рады, что даем дополнительные возможности нашим клиентам присоединиться к теннису, ведь этот вид спорта с каждым годом становится все более популярным. А также получить положительные впечатления в компании друзей на лучших кортах их города".

Почему теннис

Участие в открытых днях тенниса – это прекрасная возможность стать причастным к великой истории тенниса, которая писалась главным акционером UKRSIBBANK – международной финансовой Группой BNP Paribas совместно с мировыми легендами еще с далекого 1973 года.

Илие Настасе на кортах Ролан Гаррос в 1973 году / Фото: Getty Images

Именно тогда французская Федерация тенниса обратилась к BNP (Banque Nationale de Paris) с просьбой профинансировать установку мест в ложе центрального корта "Ролан Гаррос". Этот турнир считается самым престижным в грунтовых соревнованиях. Он входит в четверку турниров "Большого шлема".

Ролан Гаррос 2021. Награждение победителей / Фото: Getty Images

С тех пор банк стал официальным спонсором турнира, а впоследствии присоединился к организации других популярных соревнований: Fed Cup, BNP Paribas Masters, Monte Carlo Rolex Masters, Internazionali BNL d'Italia, BNP Paribas Open at Indian Wells, а также ряда любительских соревнований.

Поэтому мировые звезды тенниса буквально выросли на кортах с бело-зелеными баннерами со звездами BNP Paribas за спиной.

Бело-зеленый баннер со звездами BNP Paribas за спиной Новака Джоковича – чемпиона Ролан Гаррос-2021 / Фото: Getty Images

UKRSIBBANK, как и Группа BNP Paribas, полностью разделяет присущие теннису качества: достоинство и честные правила игры. Это отражает устойчивые отношения доверия, которые банк стремится построить с каждым клиентом.

Детальная информация по ссылке.

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