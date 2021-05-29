"Кличко, выходи и дерись! Не будь мамочкой": Бриггс грозится уничтожить украинца

Бриггс уже давно охотиться на Кличко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс на днях заявил, что Владимир Кличко возвращается. И первый бой украинца будет как раз против Бриггса.

Теперь же Шеннон принялся разогревать публику и провоцировать Владимира. Он опубликовал в Instagram фотографию Кличко, подписав:

"Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица. Это только вопрос времени. Я загнал тебя в угол. Выходи и дерись, не будь мамочкой. Или скажи – дядя-чемпион, извини".

Свой последний поединок на профи-ринге Шэннон Бриггс провел в мае 2016 года, нокаутировав аргентинца Эмилио Зарате. В 2010 году Бриггс встречался на ринге с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей.

Затем американец долгое время преследовал Владимира Кличко, требуя боя. Однажды дело дошло до того, что Бриггс подкараулил Кличко-младшего во время занятия на гребной доске и с помощью волн от моторной лодки сбросил украинца в воду.