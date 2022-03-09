Кличко в гневе! Только послушайте его речь после бомбардировки роддома и больницы

Владимир Кличко возмущен действиями путинских войск в Украине / Фото: Getty Images

Роддом в Мариуполе, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации.

Эмоциональная реакция на происходящее от Владимира Кличко:

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"Мое сердце обливается кровью. Часто говорят, что первая жертва войны – это правда. Да, так и есть. Как вы можете видеть в России. Но знаете что? Самые непреодолимые жертвы – это дети! Дети погибают сейчас! Посмотрите на эти фотографии! Это конретный и реальный результат так называемой путинской специальной операции. Когда он не убивает этих ангелов, он убивает их родителей, бабушек и дедушек, уничтожает их дома, школы.

Нападать на детей – значит нападать на жизнь. На саму цивилизацию. Если вы больше не хотите видеть эти фотографии, вы не должны отворачиваться. Вы должны остановить путинскую войну, СЕЙЧАС!".

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Ранее Владимир Кличко в интервью BBC рассказал о войне, необходимости закрыть небо, оказывать помощь Украине и остановить Путина. "Мы с братом – мишени!".