Кличко тренируется так, будто нет завтра! Его противнику не позавидуешь

Владимир Кличко тренируется на свежем воздухе / Фото: Instagram
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Владимир Кличко впечатлил своей формой в отпуске, подтягиваясь на лестнице в отсутствии турника. А теперь легендарный боец поделился фотовоспоминанием из зала, где уничтожает огромную покрышку деревянной битой.
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"Тренируйтесь так, будто завтра нет!", – подписал 45-летний Владимир снимок в своем Instagram, а взамен услышал, как фанаты соскучились за его боями и что он все еще топ.
Мы уже писали, почему Кличко хочет вернуться на ринг. Владимиру не дает покоя рекорд легендарного Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев и 26 дней. Кличко-младшему сейчас 45 лет и 3 месяца.
Кстати, ранее уже прозвучало имя первого соперника Кличко после камбэка. Ответить за "оторванную" голову Владимира согласился 49-летний Шеннон Бриггс.
Смотрите, как Виталий Кличко провел самый короткий бой и выиграл всего за 32 секунды
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