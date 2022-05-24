28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
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Кличко соберет звезд немецкого футбола ради помощи Украине

Анатолий Дерека
24 мая, 17:49
Украинский легендарный боксер станет организатором благотворительного матча в Гамбурге среди известных немецких игроков

Владимир Кличко в вышиванке

В условиях отсутствия футбола наши гранды Динамо и Шахтер отправились в благотворительные туры для сбора средств в помощь Украине. Помогают нашей стране и другие европейские спортсмены.

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Так, 28 мая в Гамбурге пройдет благотворительный поединок в поддержку Украины под патронатом экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко. Соперниками станут звезды Гамбурга и звезды Немецкого футбольного союза. Свое участие уже подтвердили:

  • Марсель Янсен
  • Петр Троховски
  • Йорг Альберц
  • Кристиан Ран
  • Томас Гравесен
  • Стиг Тефтинг
  • Гаральд Шпорль
  • Бастиан Рейнхардт
  • Томас Хельмер
  • Патрик Овомойела
  • Кристиан Треш
  • Патрик Хельмес
  • Навина Омилад
  • Конни Полерс
  • Мириам Шайб
  • Дженнифер Майер
  • Урсула Холл

Также на встречу приглашены повар Тим Мельцер, эксперт НФЛ Патрик Эсуме, актер Костя Ульманн и актриса Нова Майерхенрих. Первый тайм будет судить немец Патрик Итрих, а второй – украинец Денис Шурман.

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Мероприятие будет организовано в рамках Пакта ради солидарности и будущего между Киевом и Гамбургом. На встрече разыграют футболку Ливерпуля с автографом Юргена Клоппа, а также урок профессионального танца, поездку в замок и компакт-диски артиста Яреда Дибаба.