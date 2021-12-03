Кличко в бегах: следователи Германии начали розыск

Владимир Кличко взял участие в съемке сериалити на выживание

Бывший чемпион мира принял участие в съемках нового приключенческого реалити-шоу "Погоня за знаменитостями".

Среди прочих участниками стали актриса Стефани Гиссингер (25 лет), певица Ванесса Май (29 лет), актер Том Бек (43), его коллега Кида Ходр Рамадан (45).

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Цель участников состоит в том, чтобы самостоятельно или работая вместе в командах по два человека добраться до географической точки. На исполнение задачи у звезд будет всего 10 дней.

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Владимир Кличко поделился на своей странице в Сети тизером своих испытаний:

"Кто имеет наибольшую силу воли, чтобы выиграть данный вызов?",- поинтересовался у фолловеров боксер.

В свою очередь, в комментариях не обошлось и без волны хейта:

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"Нужно Фьюри ушатать, а не в Форт Боярд играть".

"Фьюри лучше",- раскритиковали подписчики звезду украинского бокса.

В сериалити звезды будут убегать от Эриха Вада, бывшего секретаря Федерального совета безопасности и советника канцлера по военной политике, а также команды следователей, кибераналитиков.

Охотники будут пытаться поймать людей, скрывающихся от правосудия, а те будут убегать по всей Германии.

Цель знаменитостей – оставаться незамеченными до конца.

Поначалу это может показаться довольно обычным, но участники имеют ограниченные денежные ресурсы.

Посмотреть приключенческий проект можно будет в бета период – бесплатно. Через семь дней придется заплатить 5,99 евро.

На вопрос, что подтолкнуло боксера к участию в таком проекте, он ответил:

"Потому что я хочу показать, что мой жизненный принцип действительно может помочь в конкретных ситуациях.

Я хочу доказать, что должна быть сильнейшая сила воли в жизни для преодоления любого вызова. И, конечно, я хочу убедить и охватить максимальное количество людей", – рассказал Владимир на своем ресурсе Klitschko.

Сможет ли боксер обойти радары и уйти незамеченными? Какие личные качества будут полезны? Все это должно быть показано в "Охоте на знаменитостей".