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Кличко назвал три вещи, которые помогут достичь всего

Любомир Луканюк
10 декабря, 11:19
Бывший чемпион мира по боксу уверен, что сердце, разум и руки помогут любому достичь заветной цели в жизни

Владимир Кличко мечтает побить рекорд Джорджа Формана / Фото: AFP

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко не исключает продолжения карьеры. И параллельно дает советы, как добиться успеха в жизни.

Кличко выделил три вещи, которые очень важны для достижения цели.

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  1. Сердце – нужно быть одержимым. Вы должны выложиться на полную, если хотите достичь своей цели.
  2. Разум - вам нужно четкое видение и четкий план.
  3. Руки – вы должны работать над своей задачей каждый день!

"Таким образом можно достичь ВСЕГО", – убеждает Кличко.

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Напомним, что Кличко – рекордсмен по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. У Владимира – 23 победы, он превзошел достижение Джо Луиса и Мухаммеда Али.