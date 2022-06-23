Кличко назвал сильные элементы Украины при вступлении в ЕС

Владимир Кличко прокомментировал присвоение Украине статуса кандидата в ЕС

Сегодня или завтра Еврокомиссия должна предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Ранее на встрече послов стран ЕС никто против этого не возражал.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко поблагодарил европейцев за данное решение. Брат мэра Киева снял видео с Майдана в столице Украины, в котором напомнил, за что воюет сегодня Украина.

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Обращаюсь к европейским политикам, чиновникам и гражданам Европейского Союзу. Сегодня всего две тысячи километров разделяют два мира. Европейский, где свобода и демократия являются главными ценностями, и средневековую Русь, где они являются главными врагами. Президент Еврокомиссии заявила, что ради европейской перспективы украинцы готовы умереть. Я хочу, чтобы украинцы жили. В свободе и демократии. На этом месте 8 лет назад звучало: "Украина – это Европа". С того дня мы каждый день защищаем наше право быть частью Европы.

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Призываем всех, кто причастен к решению. Докажите своими действиями готовность отстаивать собственные ценности, которые Украина отстаивает уже сегодня. Украина готова усердно работать, чтобы стать полноправным членом Союза. Да, это огромный вызов в экономическом и социальном плане. Но мы можем рассчитывать на сильные элементы: страну, богатую своими землями, и в первую очередь богатую своими людьми. Украина – это не только щит Европы, это также отличная возможность для Европы, ее процветания и будущего. Отстоим свободу и демократию. Поддержите Украину.

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Отметим, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые наша страна должна будет выполнить. Эти условия относятся к сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. После этого для вступления в ЕС необходимо будет получить одобрение от всех 27 стран блока.