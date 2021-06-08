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Кличко готов вернуться в ринг! Только посмотрите на эту "машину"

8 июня, 10:00

Олег Люлька

Не было рядом турника – и Владимир решил подтянуться на лестнице. Фанаты считают, что оттягивать Кличко-младшему дальше некуда – пора возобновлять карьеру

Владимир Кличко подтягивается на лестнице / Фото: Instagram

Владимир Кличко еще официально не подтвердил возобновление карьеры, но опубликовал такое фото, после просмотра которого очевидно: он готов к камбэку, время пришло.

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У 45-летнего боксера не оказалось поблизости турника – и чтобы подтянуться, он в высоком прыжке схватился за ступеньки расположенной рядом с ним деревянной лестницы. Получилось очень эффектно!

"Проявите творческий подход! Вы можете тренироваться, чтобы оставаться в форме, везде – если хочешь достигнуть своих целей, тебе нужно работать ради этого и найти свой путь! Так что начни использовать окружающую среду как собственную площадку для фитнеса", – написал в Instagram Владимир Кличко.

Мы уже писали, почему Кличко хочет вернуться на ринг. Владимиру не дает покоя рекорд легендарного Джорджа Формана, ставшего чемпионом мира в 45 лет и 9 месяцев и 26 дней. Кличко-младшему сейчас 45 лет и 3 месяца.

Шэннон Бриггс и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Кстати, ранее уже прозвучало имя первого соперника Кличко после камбэка. Ответить за "оторванную" голову Владимира согласился 49-летний Шеннон Бриггс.

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боксер Владимир Кличко

Источник: Сегодня|Спорт

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