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Кличко готов вернуться на ринг! Интригующее заявление украинского боксера

Сергей Шаховец
14 декабря, 17:33
Владислав Сиренко отметил отличную физическую форму, в которой пребывает Владимир Кличко, и его мастерство

Владимир Кличко готов к выходу на ринг / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько дней назад Владимир Кличко посетил тренировку украинского супертяжа Владислава Сиренко. Наблюдая за тренировками легендарного боксера, Сиренко отметил физические кондиции и мастерство младшего Кличко.

"Вышло, что Владимир тренировался на этой неделе на олимпийской базе.

Мы наблюдали за его тренировками. Наблюдая за его работой, уже можно чему-то научиться.

Владимир Кличко тренируется на свежем воздухе / Фото: Instagram

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Насколько знаю, он постоянно тренируется, насколько регулярно, не знаю. Что он в хорошей форме – могу вам сказать точно. Видел это своими глазами.

Было бы очень круто увидеть его на ринге. Кажется, для многих это вопрос, который летает в облаках", – сказал Сиренко в интервью fightnews.info.

Как известно, сейчас 26-летнего боксера тренирует бывший наставник Владимира Кличко Джеймс Али Башир.

18 декабря состоится поединок двух украинских боксеров – Владислава Сиренко и Андрея Руденко.

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Владислав Сиренко vs Андрей Руденко / Фото: Коллаж: Сегодня

Сам Владимир Кличко не исключает, что его возвращение на ринг случится в ближайшие пять лет. Это может быть даже какой-то выставочный поединок.

Также мы сообщали, как легендарный чемпион Владимир Кличко напомнил Василию Ломаченко, что такое патриотизм.

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