Клеопатра позавидует: горячая волейболистка позирует в желтом купальнике в Египте

Татьяна Демьянова шлет привет из Египта / Фото: Instagram
Бывшая волейболистка из Казахстана Татьяна Демьянова впервые отправилась на отдых в Египет и решила об этом рассказать своим подписчикам в Instagram.
А чтобы произвести лучший эффект красотка опубликовала интимные фото в желтом купальнике. Такой Египет нам нравится!
Демьянова имеет опыт выступлений за сборную Казахстана и становилась медалисткой национального первенства по волейболу.
Смотрите больше ярких фото Татьяны Демьяновой
Читайте также:
- Пошла против правил: велосипедистка полностью разделась для Instagram
- Спортсменка на собственный день рождения показала фото топлес
- Хорошая традиция: гольфистки разделись в честь Дня независимости США
- Грудь нараспашку: жена тренера Динамо – на концерте Меладзе
- Банда в Риме! Жены украинских футболистов отвоевали место для фотосессии у фонтана Треви
Новости на эту же тему: