Кинг-Конга засекли на Мальдивах. Он тоже захотел в рай

Денис не обижается на свое прозвище / Фото: Коллаж: Сегодня
Голкипер киевского Динамо Денис Бойко последовал примеру своих одноклубников. И поехал отдыхать на Мальдивы. Кстати, там сейчас Александр Тымчик с женой.
С райских островов Денис запостил фото в Instagram.
Интересно, что в соцсетях Денис под ником Кинг-Конг. Так вратаря прозвали в Турции, где он выступал за Бешикташ.
Напомним, месяц назад Бойко набил на ноге татуировку – большую букву "Д", как на эмблеме киевского Динамо.
Денису Бойко 33 года. Он киевлянин, начинал в Динамо. Поиграл за ЦСКА, Оболонь, Кривбасс, Днепр, Бешикташ, Малагу.
Семь матчей сыграл за сборную Украины.
- С Динамо стал чемпионом Украины в 2021 году, выиграл Кубок Украины в 2020 и 2021 годах, Суперкубок в 2018 и 2019-м.
- С Днепром доходил до финала Лиги Европы-2015.
- С Бешикташем становился чемпионом Турции-2016.
Бойко – лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой / Фото: Getty Images