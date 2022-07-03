Кажется, я смотрю в глаза покойному отцу: от слов Срны разрывается сердце

Директор Шахтера Дарио Срна проведал шестилетнего Илью, который потерял родителей в Мариуполе. После этой встречи знаменитый футболист сделал душевный пост в соцсетях.

"Мой родной отец осиротел во время Второй мировой войны. Расти без родителей – это жизнь, которую ни один ребенок не должен испытать. Это трагедия, что история повторяется таким разрушительным образом.

Сегодня я стою перед Ильей, 6-летним мальчиком, недавно потерявшим обоих родителей в Мариуполе. Он ровесник моего сына, и мне кажется, что я смотрю в глаза своему покойному отцу. Мое сердце разрывается.