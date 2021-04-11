Каждый второй год – чемпион! Олимпиакос досрочно взял титул

В матче 29-го тура чемпионата Греции Олимпиакос обыграл Панатинаикос – 3:1 и стал недосягаем в турнирной таблице. Таким образом, клуб из Пиреев досрочно выиграл национальный чемпионат.

Олимпиакос был основан в 1925 году. Впервые стал чемпионом Греции в 1931-м и за 90 лет 46 раз брал чемпионский трофей! Он самый титулованный клуб Греции.

Кстати, в свое время за Олимпиакос играли украинцы Олег Протасов и Геннадий Литовченко. А руководил клубом Олег Блохин.

Год назад появилась информация, что Олимпиакос может быть наказан и понижен в классе за договорной матч, который состоялся в 2015 году. По информации Ekathimerini, пять лет назад пирейская команда выиграла у Атромитоса со счетом 2:1, но такой итог почему-то посчитали подозрительным.