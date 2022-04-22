Капитан украинской команды развелся с бывшей эскортницей-фанаткой Путина

Кирилл Михайлов пробыл в браке с Ликой всего четыре месяца

Военная агрессия России против нашей страны сплотила спортсменов вокруг Украины. Кроме того, действия армии РФ спровоцировали тотальную изоляцию российских спортсменов.

На распутье долгое время оставалась украинская киберкоманда NAVI. В составе ее коллектива CS:GO играет трое россиян, в том числе и капитан Кирилл Boombl4 Михайлов.

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С начала полномасштабной войны спортсмен отмалчивался об агрессии своей страны, а его жена и вовсе поддержала Путина и Россию. Сегодня же стало известно, что Михайлов решил развестись со своей супругой Ликой, о чем она сообщила на своей страничке в Instagram.

"Развод с Бумычем. Никаких подробностей не будет, смешить народ мы не хотим. Никаких претензий друг к другу нет. Причина: не совместимы. Звучит как диагноз. Многих волнует материальная сторона вопроса. Мы особо не тратились, никакой недвижимости не покупали, накапливали на пентхаус. Все деньги были у Кирилла и остаются. У меня к ним доступа никогда не было. Из брака ничего не поимела, ни на что не претендую. Вопрос закрыт. Я до брака писала, что сама не бедна. Мне очень жаль. Все могло быть так оху*нно. Я верила, что это навсегда. Жаль, что только я".

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Отметим, что Кирилл сделал Лике LiQuee предложение в ноябре прошлого года после победы на PGL Major Stockholm. Пара расписалась в январе 2022 года. Также фанаты выяснили, что ранее девушка работала в эскорте и была порноактрисой.

К слову, NAVI заявляла, что откажется от российских спортсменов. Однако на турнире на ESL Pro League Season 15 по CS:GO в ее составе по прежнему выступали три представителя РФ.