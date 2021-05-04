Канадец избил двух россиян в одном матче: разборки в НХЛ

Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Том Уилсон подрался с российскими игроками Нью-Йорк Рейнджерс Павлом Бучневичем и Артемием Панариным. Ему грозит длительная дисквалификация

Фото: POOL PHOTOS-USA TODAY Sports

Главный хулиган НХЛ Том Уилсон снова нарвался на длительную дисквалификацию. Хоккеист Вашингтон Кэпиталз своей грубостью в матче против Нью-Йорк Рейнджерс удивил даже местных экспертов. Интересно. Что под горячую руку канадца попали исключительно россиян.

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Во время одной из атаки Уилсон решил ударить лежащего на льду Павла Бучневича, хотя ситуация не требовала грубости.

А немного позже он атаковал Артемия Панарина. При этом, у россиянина во время драки слетел шлем, и он лишь чудом не разбил голову об лед, когда его опрокинул канадец.

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Уилсон недавно только отсидел семиматчевую дисквалификацию, однако теперь ему может светить не менее суровое наказание.