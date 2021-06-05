Канада еле выползла из группы, но уже в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Канады обыграла в полуфинале команду США и проведет золотой матч турнира в Риге. Соперник североамериканцев определится в поединке Германии и Финляндии

Полуфинал США - Канада на чемпионате мира-2021 / Фото: Reuters

Сборная Канады обыграла в полуфинале команду США 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) и вышла в финал чемпионата мира по хоккею в Риге. "Кленовые" добрались до золотого матча на ЧМ в пятый раз за последние шесть турниров, начиная с 2015 года. Ранее Канада выбила Россию с чемпионата мира-2021.

За "кленовых" забивали Брэндон Пирри, дважды Эндрю Манджапане и Джастин Дэнфорт. У США отличились Колин Блэквелл и Александр Хмелевски. Соперник Канады по финалу определится во втором полуфинальном матче, где встретятся сборные Финляндии и Германии.

Напомним, что на групповом этапе канадцы заняли только четвертое место в таблице и едва выбрались в плей-офф. В четвертьфинале Канада обыграла сборную России в овертайме – 2:1.

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Если брать последние пять турниров, то на чемпионатах мира в 2015 и 2016 годах канадцы становились чемпионами, а в 2017-м и 2019-м выигрывали серебряные медали. При этом в финале последнего мундиаля, который состоялся в 2019 году, Канада уступила сборной Финляндии.

Ранее матч Россия – Беларусь на ЧМ посетил всего один болельщик. На матч чемпионата мира по хоккею было продано два билета, а сам поединок посетил лишь один болельщик. Интересно, что продажа билетов стартовала в день матча.