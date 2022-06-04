4 июня 16:00
Армения 1
Ирландия 0
4 июня 19:00
Венгрия 1
Англия 0
4 июня 21:45
Италия 1
Германия 1
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Камбосос – Хейни: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона

Сергей Шаховец
4 июня, 22:33
Прямая трансляция поединка в Мельбурне Джорджа Камбососа и Девина Хейни. За чемпионским поединком можно будет бесплатно следить на стриминговом сервисе

Джордж Камбосос vs Девин Хейни

В воскресенье, 5 июня, в Мельбурне состоится большое боксерское шоу, главным событием которого станет поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа с чемпионом мира по версии WBC в легком весе американцем Девином Хейни.

Ранее планировалось, что в этом поединке вместо Хейни выступит украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от боя из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

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Поединок бесплатно будет транслироваться медиасервисом MEGOGO. Начало трансляции – 04:00 по Киеву.

Старт главного поединка ожидается не ранее 06:30 утром 5 июня.

Трансляция боя Камбосос – Хейни

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Оба соперника подходят к этому поединку непобедимыми: Камбосос выиграл все 20 боев, 10 из них нокаутом, Хэйни вышел победителем в 27 боях из 27, 15 из них завершились досрочной победой американца.

Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз букмекеров на бой Камбосос – Хейни. Эксперты отдают предпочтение в этом поединке Девину Хейни. На победу американца коэффициент равен 1.67, тогда как на победу абсолютного чемпиона он составляет 2.20, а на ничью – 15.00.

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Также по котировкам букмекеров можно сделать вывод, что они ожидают победы Хейни по очкам – 2.00.

Ранее мы сообщали, что на процедуре взвешивания перед поединком Джорджу Камбососу пришлось снять трусы, чтобы вложиться в лимит весовой категории (61,2 кг).

Джорджу Камбососу пришлось снять белье, чтобы провести бой / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни.

Боб Арум и Василий Ломаченко / Фото: Getty Images