Камбосос – Хейни: онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона

Джордж Камбосос vs Девин Хейни

В воскресенье, 5 июня, в Мельбурне состоится большое боксерское шоу, главным событием которого станет поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа с чемпионом мира по версии WBC в легком весе американцем Девином Хейни.

Ранее планировалось, что в этом поединке вместо Хейни выступит украинец Василий Ломаченко. Но наш боксер отказался от боя из-за агрессии Российской Федерации против Украины.

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Поединок бесплатно будет транслироваться медиасервисом MEGOGO. Начало трансляции – 04:00 по Киеву.

Старт главного поединка ожидается не ранее 06:30 утром 5 июня.

Трансляция боя Камбосос – Хейни

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Оба соперника подходят к этому поединку непобедимыми: Камбосос выиграл все 20 боев, 10 из них нокаутом, Хэйни вышел победителем в 27 боях из 27, 15 из них завершились досрочной победой американца.

Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз букмекеров на бой Камбосос – Хейни. Эксперты отдают предпочтение в этом поединке Девину Хейни. На победу американца коэффициент равен 1.67, тогда как на победу абсолютного чемпиона он составляет 2.20, а на ничью – 15.00.

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Также по котировкам букмекеров можно сделать вывод, что они ожидают победы Хейни по очкам – 2.00.

Ранее мы сообщали, что на процедуре взвешивания перед поединком Джорджу Камбососу пришлось снять трусы, чтобы вложиться в лимит весовой категории (61,2 кг).

Джорджу Камбососу пришлось снять белье, чтобы провести бой / Фото: Коллаж: Сегодня

Напомним, что глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум пообещал организовать поединок Василия Ломаченко с победителем пары Камбосос – Хейни.