Камбэк года! Зинченко помог Манчестер Сити стать чемпионом Англии 2021/2022

Илкай Гюндоган сделал Манчестер Сити чемпионом Англии / Фото: Getty Images

Завершился футбольный сезон в английском футболе. Матчи последнего тура прошли в одно время и дали ответ на все интригующие вопросы.

Главный интерес вызывала борьба за чемпионство. За тур до финиша Манчестер Сити опережал Ливерпуль на одно очко, поэтому "горожанам" достаточно было обыграть Астон Виллу для празднования золота.

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Проблема была в том, что "виллан" тренировал легенда Ливерпуля Стивен Джеррард, который максимально настроил подопечных на игру. И бирмингемцы давали результат! К 76 минуте гости дважды отличились в воротах Эдерсона и уверенно удерживали оборону.

Впрочем, класс соперника и позиционные провалы дали манкунианцам возможность совершить камбэк. Дублем отметился вышедший на замену Гюндоган, еще один точный удар на счету Родри. К слову, на испанца ассист отдал Александр Зинченко, который появился на поле после перерыва.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ – АСТОН ВИЛЛА 3:2

Голы: Гюндоган, 76, Родри, 78, Гондоган, 81 – Кэш, 37, Коутиньо, 69

ЛИВЕРПУЛЬ – ВУЛВЕРХЭМПТОН 3:1

Голы: Мане, 24, Салах, 84, Робертсон, 89 – Нету, 3

Ливерпуль же также имел проблемы с Вулверхэмптоном, первым пропустив от Нету. Гол Мане дал мерсисайдцам возможность быстро сравнять счет, а под занавес матча вырвать победу помогли Салах и Робертсон. Однако без осечки Сити эта победа ничего не значила.

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Таким образом, Манчестер Сити завоевал свое восьмое чемпионство в Англии. Для Александра Зинченко оно уже четвертое за последние пять лет. Обе команды представят в следующем сезоне Англию в Лиге чемпионов, куда также вышли Челси и Тоттенхэм.

Арсенал и Манчестер Юнайтед будут штурмовать Лигу Европы, а Вест Хэм – Лигу Конференций. Что же касается вылета, то еще ранее понижение в классе оформили Норвич и Уотфорд.

Сегодня же третьим неудачником стал Бернли, который уступил дома немотивированному Ньюкаслу (1:2). В параллельном матче успех праздновал Лидс, обыграв Брентфорд (2:1).