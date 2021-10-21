20 октября 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 октября 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 октября 22:00
Бенфика 0
Бавария 4
20 октября 22:00
Янг Бойз 1
Вильярреал 4
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 октября 22:00
Лилль 0
Севилья 0
20 октября 22:00
Челси 4
Мальме 0
20 октября 22:00
Зенит 0
Ювентус 1
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Камбэк года: Манчестер Юнайтед выиграл у Аталанты, уступая 0:2

Сергей Шаховец
21 октября, 00:30
В матче третьего тура Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед совершил невероятный камбэк и сумел вырвать победу у Аталанты благодаря голу Криштиану Роналду

Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой / Фото: Reuters

Встреча проходила на стадионе Олд Траффорд и завершилась со счётом 3:2 в пользу "красных дьяволов".

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Счет в матче на 15-й минуте открыл Марио Пашалич. Полузащитник Аталанты после флангового прострела в одно касание переправил мяч в сетку с близкого расстояния.

Второй гол в ворота МЮ забил защитник Мерих Демирал. После навеса с углового центрбек точно пробил головой.

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Отыграть фору в два мяча у итальянской команды сложная задача, но только не для "дьяволов". Во втором тайме форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд и защитник Гарри Магуайр сделали счет равным 2:2. А победную точку в матче поставил Криштиану Роналду, забивший в третьем подряд матче Лиги чемпионов.

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Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме на 68 минуте.

Команда Сульшера в трех матчах набрала 6 очков и занимает первое место в группе F, Аталанта с четырьма баллами вторая.

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