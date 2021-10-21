Камбэк года: Манчестер Юнайтед выиграл у Аталанты, уступая 0:2

Гол Криштиану Роналду принес победу Манчестер Юнайтеду над Аталантой / Фото: Reuters

Встреча проходила на стадионе Олд Траффорд и завершилась со счётом 3:2 в пользу "красных дьяволов".

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Счет в матче на 15-й минуте открыл Марио Пашалич. Полузащитник Аталанты после флангового прострела в одно касание переправил мяч в сетку с близкого расстояния.

Второй гол в ворота МЮ забил защитник Мерих Демирал. После навеса с углового центрбек точно пробил головой.

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Отыграть фору в два мяча у итальянской команды сложная задача, но только не для "дьяволов". Во втором тайме форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд и защитник Гарри Магуайр сделали счет равным 2:2. А победную точку в матче поставил Криштиану Роналду, забивший в третьем подряд матче Лиги чемпионов.

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Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме на 68 минуте.

Команда Сульшера в трех матчах набрала 6 очков и занимает первое место в группе F, Аталанта с четырьма баллами вторая.