Калитвинцев удивлен, что Олимпик не уволил его раньше

Из десяти матчей под руководством экс-капитана киевского Динамо "олимпийцы" проиграли восемь – от вылета из Премьер-лиги команду будет спасать Санжар

Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев забавно отреагировал на свою отставку с поста главного тренера донецкого Олимпика. Бывший капитан Динамо и сборной Украины выразил удивление тем фактом, что его не уволили еще раньше.

"Мы встретились с президентом клуба и для пользы команды решили прервать наше сотрудничество. Никто не знает тренировочного процесса, все видят результат. А он отрицательный, поэтому я удивлен, что еще так долго меня терпели", – цитирует Калитвинцева Футбол News

Напомним, под руководством Юрия Калитвинцева Олимпик провел 10 матчей, из которых 1 выиграл, 1 свел вничью и 8 проиграл.

Роман Санжар / Фото: Facebook

На посту главного тренера Олимпика Калитвинцева сменил Роман Санжар, ранее уже возглавлявший донецкую команду. Его задача на оставшиеся два тура – сохранить место в Премьер-лиге в борьбе Минаем, Мариуполем и Ингульцом.

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