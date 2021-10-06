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Какого лешего, Саня? Зинченко разнесли за объятия с Хабибом

Андрей Трофимов
6 октября, 15:11
После объятий украинки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене на Олимпиаде, похожий скандал вспыхнул и в футболе

Нурмагомедов и Зинченко / Фото: Instagram

Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко у себя в Instagram опубликовал фото объятий с российской звездой смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

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Вместе на трибунах стадиона "Энфилд" они смотрели матч Ливерпуль – Манчестер Сити (2:2), который Зинченко пропускал из-за травмы.

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"С непобедимым! Легендой UFC. Приятно было пообщаться и вместе посмотреть игру", – написал Зинченко.

И получил жесткое осуждение от множества своих фолловеров.

  • "Бл*, Саша"
  • "Когда фотка с Кадыровым?"
  • "Александр, какого лешего?"
  • "У нас война с рашкой. Еще б с Кадыровым в десна засосался", – негодуют подписчики Зинченко.

Добавим, что Хабиб Нурмагомедов является фанатом Роналду и Манчестер Юнайтед – злейшего врага клуба Зинченко Манчестер Сити.

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Напомним также, что Нурмагомедов начинал свой путь в смешанных единоборствах в Украине. Он мог выступать под сине-желтым флагом, но Хабибу не дали украинский паспорт.

При этом экс-игроку Уфы Зинченко в свое время предлагали паспорт РФ, однако он остался украинцем.

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