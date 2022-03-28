Какая-то комедия! Месси вычислили в театре

Месси с актерами театра. Фото ole.com.ar

Форвард Пари Сен-Жермен Лионель Месси в эти дни пребывает в Аргентине. Он приехал в национальную сборную, которая проводит отборочные матчи ЧМ-2022.

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В перерыве между матчами Месси сходил в театр на комедийный спектакль "Инмадурос", сообщает Ole.

Узнав, что звезда мирового футбола среди зрителей, организаторы пригласили Месси на сцену.

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Затем Лионель фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы.

Ранее мы писали, что украинец попросил помощи у Лионеля Месси. У него такая же болезнь, как у звезды футбола.

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