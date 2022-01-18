Какая шуба! Баюл снова вспомнила об Украине

Баюл после олимпийского золота-1994 / Фото: Instagram

44-летняя Баюл, проживающая в США, опубликовала несколько фото с 1994 года, когда она выиграла "золото" Игр в Лиллехаммере.

На первом снимке Оксана в олимпийской форме – с тогдашним президентом Украины Леонидом Кравчуком, фигуристом Виктором Петренко и бронзовой призершей Игр-1994 в биатлоне Валентиной Цербе-Несиной.

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На втором снимке Баюл – с партнерами по той сборной 1994 года. Но если все они на фото были в олимпийской форме, то Оксана – в шубе.

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"Вот все первое украинское, – написала Баюл в Instagram. – Я, правда, не очень любила олимпийскую экипировку. А на свою первую шубу заработала призовыми за европейский чемпионат и очень этим горжусь. А с Валентиной Цербе переписываемся до сих пор".

"А шуба жива?" – спросили в комментариях у Баюл.

"Жива. Она у меня", – ответила фигуристка.

Оксана Баюл показала пикантное фото / Фото: Instagram

Напомним, у первой олимпийской чемпионки независимой Украины, которой сейчас 44, уже более длинная фамилия. Она – Оксана Баюл-Фарина. В США фигуристка обрела счастье, выйдя замуж за миллионера итальянского происхождения Карло Джея Фарину – менеджера, в свое время сотрудничавшего со Стингом и Майклом Джексоном.

Их дочери Софии идет седьмой год. Она под руководством Оксаны занимается фигурным катанием.

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В прошлом году Баюл отказалась от украинского гражданства в пользу американского после того, как ее не пригласили в Киев на празднование 30-летия независимости Украины.