Какая красотка покидает Украину! Горячие фото жены экс-горняка Тайсона

Габриэла Матиас, которая вместе с бывшим уже футболистом Шахтера возвращается в Бразилию, заслуживает звания Королевы бикини – зацените ее снимки

Вместе с Тайсоном, который покидает Шахтер, с Украиной прощается и горячая красотка Габриэла Матиас – жена бразильского футболиста.

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"Футбол состоит из приходов и уходов. Но хороший сын всегда возвращается домой, и для тебя пришла пора возвратиться в Бразилию. Да благословит Бог твое новое путешествие", – желает Тайсону успеха в его новом клубе, Интернасьонале, Габриэла

Смотрите яркие фото из Instagram Габриэлы

Напомним, за Шахтер в течение 8 лет Тайсон провел 299 поединков и забил 55 мячей. С "горняками" он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и четыре Суперкубка страны.

В Интернасьонале Тайсон будет выступать под "десяткой", которая ранее принадлежала олимпийскому чемпиону и бывшему партнеру Месси по сборной Аргентины Д’Алессандро.

Смотрите, как Тайсон забивал за Шахтер