1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 15:00 Онлайн
Хетафе --
Реал --
2 января 2022 18:30
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
5 января 2022 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 2022 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 2022 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 2022 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 2022 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 2022 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Как Зеленский: Блохин пошутил в новогоднем обращении к украинцам

Андрей Трофимов
1 января, 10:15
Обладатель "Золотого мяча"-1975, бывший тренер сборной Украины и Динамо Олег Блохин пожелал соотечественникам болеть, но не ковидом

Олег Блохин / Фото: Instagram

Олег Блохин поздравил фолловеров из своего дома – на фоне елки и картины с венецианскими мотивами.

Настолько домашним легендарного Блохина публика, пожалуй, еще не видела.

Реклама

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом. Желаю здоровья, семейного уюта, тепла в доме. Не болейте ковидом, болейте футболом", – пошутил в Instagram 69-летний Блохин с элегантными очками на переносице.

Напомним, что не обошлось без шуток и в новогоднем поздравлении Владимира Зеленского. По словам президента страны, наши футболисты проиграли Англии в 1/4 Евро только потому, что "не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером".