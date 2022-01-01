Как Зеленский: Блохин пошутил в новогоднем обращении к украинцам

Олег Блохин / Фото: Instagram

Олег Блохин поздравил фолловеров из своего дома – на фоне елки и картины с венецианскими мотивами.

Настолько домашним легендарного Блохина публика, пожалуй, еще не видела.

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"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом. Желаю здоровья, семейного уюта, тепла в доме. Не болейте ковидом, болейте футболом", – пошутил в Instagram 69-летний Блохин с элегантными очками на переносице.

Напомним, что не обошлось без шуток и в новогоднем поздравлении Владимира Зеленского. По словам президента страны, наши футболисты проиграли Англии в 1/4 Евро только потому, что "не желали испортить отношения Украины со стратегическим партнером".