Как запастиcь энергией на Евро: экскурсия на завод энергетиков мирового класса HELL

Энергетические напитки помогут болельщикам выдержать напряженный месяц баталий чемпионата Европы по футболу. А вы знаете, как их производят? Знакомимся с фабрикой венгерского бренда

Евро – месяц сумасшедшего драйва и веселья! Чтобы быть в курсе всех событий, не пропустить поединки и фанатеть 24/7, нужна энергия. И наша виртуальная фан-зона!

Когда силы на исходе, заряжаем себя на футбол энергетиками HELL.

Все напитки производят в соседней стране – Венгрии. Мощности впечатляют! К примеру, во время матча-открытия Евро Турция – Италия будет произведено более 200 тысяч банок энергетика!

Раскроем интересные факты о производстве HELL.

Где находится завод

Энергетик производится на одном из самых современных заводов по розливу в Европе, находится он в городе Сиксо и занимает в общей сложности 33 га. Если в 2011 году производственные мощности составляли 300 миллионов банок в год, то сейчас завод выдает более двух миллиардов! Сегодня напитки делают на четырех линиях розлива, которые не имеют аналогов в Европе.

Откуда берут баночки

Фирменные алюминиевые банки HELL производятся на открытом в 2017 году заводе QUALITY PACK – первом в своем роде в Венгрии. Его построили всего за 8 месяцев. Годовой объем производства составляет 1,5 миллиарда банок, а в минуту создается не менее 3000 готовых изделий! Но больше всего поражает длина производственной линии, которая составляет 800 метров – это как протяженность восьми футбольных полей.

Кстати, HELL использует уникальную запатентованную технологию, облегчающую открытие банки пальцами. В 2018 году эта инновация даже получила награду Euro CanTech Innovation.

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Из чего делают энергетический напиток

Для напитков используют только сахар европейского производства без искусственных заменителей, фруктозы и глюкозы. Энергетик может похвастаться пятью видами витамина B, а еще полным содержанием кофеина и таурина – одна баночка соответствует чашечке эспрессо. Как раз то, что нужно, чтобы утром не уснуть на работе после вечернего просмотра футбольных баталий. Кстати, для производства используют минеральную воду из восьми собственных скважин, которая проходит несколько циклов очистки.

Как делают энергетик

Но самое интересное происходит в производственном цеху. В футболе с помощью стоп-кадра определяют офсайд или взятие ворот, а на заводе HELL пошли дальше и с помощью фото проверяют качество баночек – специальная система фотографирует изделия и затем удаляет с конвейера поврежденные или грязные.

В этот момент в другом конце фабрики подготовленный сироп поступает в гигантские контейнеры емкостью 30 тысяч литров, а затем его разбавляют газированной водой – получается 540 тысяч банок готового продукта! Но это еще не все – далее машина, похожая на барабан револьвера, со скоростью пулемета наполняет 175 банок за один оборот, или 120 тысяч банок каждый час.

Какие еще есть виды энергетиков

Смотреть футбол с чашечкой горячего кофе, да еще в июне – так себе затея. А как насчет холодного кофе с энергетическими свойствами? Кажется, это отличный способ освежиться и набраться сил. Кстати, в сентябре 2020 года HELL ввел в эксплуатацию комплекс по розливу напитков марки ENERGY COFFEE. Сейчас на собственном заводе компания производит 50 тысяч банок холодного кофе в час! Это три оригинальных варианта – Latte, Cappuccino и Slim Latte, а также две новинки 2021 года – Double Espresso и Coconut.