Как Украине играть против Австрии, чтобы не попасть на Италию, – есть шансы?

Украине нужно не проиграть Австрии, чтобы выйти в плей-офф Евро-2020. Но там нас уже ждет непобедимая Италия. А что будет, если мы проиграем австрийцам?

Есть ли у Украины шанс не попасть на Италию / Фото: Reuters

Сегодня сборная Украины проведет решающий матч на Евро-2020. Нашей команде достаточно сыграть вничью с Австрией, чтобы гарантировать себе второе место и путевку в плей-офф. Онлайн Украина – Австрия есть на нашем сайте.

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Но в этом случае Украина в 1/8 финала выйдет на грозную Италию. Возможно ли избежать встречи с итальянцами в первом раунде плей-офф? Для этого нужно выйти из группы с третьего места.

Предположим, Украина уступит Австрии с минимальным счетом. В этом случае у Украины останется три очка и разница мячей будет -1 (4:5). Этого достаточно для выхода в 1/8 с третьего места? Как видим, для Украины очень много рисков вообще остаться вне 1/8 финала, если решиться "слить" матч Австрии.

Группа А

Швейцария уже завершила групповой этап и имеет в своем активе четыре балла, она опережает Украину, если предположить, что наша команда уступит Австрии. Таким образом, остается еще три путевки в плей-офф.

Группа В

Самая запутанная ситуация. Здесь на выход в плей-офф претендуют все четыре команды. Есть вероятность, что три команды могут набрать по шесть баллов и выйти в 1/8 финала. Для этого нужны победы России над Данией и Финляндии – над Бельгией. Также Россия и Финляндия будут выше Украины, если сыграют вничью в последнем туре.

В случае поражения России от Дании на первый план выйдет разница голов. Сейчас у Дании -2, при минимальной победе станет -1, как и у Украины в случае поражения от австрийцев в один мяч, но у нас больше забитых (сейчас – 4 против 1).

Что нам нужно: Победа Дании со счетом 1:0, поражение Финляндии

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Группа D

Хорватия и Шотландия имеют по одному баллу перед последним туром. Победитель этой пары наберет четыре балла и в любом случае будет опережать нашу команду. А еще здесь выступают Чехия и Англия, уже имеющие по четыре балла. Единственный шанс для Украины – ничья в матче между Хорватией и Шотландией.

Что нам нужно: ничья в матче Хорватия – Шотландия

Группа Е

Швеция уже имеет четыре балла, у Словакии три очка, но впереди матч против Испании, которая на Евро пока не побеждала. В случае ничьей словаки наберут четыре балла и будут выше Украины, поражение оставит три очка и отрицательную разницу мячей при меньшем количестве забитых голов, если, конечно Испания не выиграет со счетом 3:2 и выше. Тогда у Украины и Словакии будут абсолютно одинаковые показатели и в ход пойдет подсчет карточек или даже рейтинг сборной.

А еще есть Польша. У них сейчас один балл и матч против Швеции впереди. Победа принесет полякам еще три балла и место выше Украины в сводной таблице третьих команд.

Что нам нужно: Победа Словакии и ничья или поражение Польши, Победа Испании со счетом, менее 3:2 и ничья или поражение Польши

Группа F

Португалия имеет три балла, но также +2 в разнице мячей и большее количество забитых голов. Даже поражение со счетом 0:2 от Франции оставит Роналду и компанию выше Украины. Германии хватит даже ничьей в матче с Венгрией, чтобы опередить нашу команду. Венгров в расчет не берем, вряд ли они смогут обыграть немцев в Мюнхене.

Что нам нужно: поражение Португалии или Германии с разницей в три мяча и более