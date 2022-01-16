Как Суркис упустил 70 миллионов: пожалел миллион на звезду футбола

Динамо не захотело платить за Влаховича 1 миллион евро / Фото: Getty Images

В 2017 году скауты киевлян предлагали руководству клуба купить юного таланта из сербского партизана Душана Влаховича.

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Посредники готовы были вступить в немедленные переговоры с Белградом, но руководству Динамо показалась цена в 1 млн евро завышенной, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Душан Влахович в партизане. Фото: Twitter

Сейчас 21-летний Влахович выступает в итальянской Фиорентине, которая приобрела футболиста летом 2018-го за 1,95 млн евро. А сейчас его трансферная стоимость, согласно transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. Столько же накануне за игрока предложил лондонский Арсенал.

Не факт, что в Киеве Душан смог бы раскрыться так же, но очевидно, что киевляне упустили возможность усилиться перспективным футболистом за небольшие деньги.

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Глядишь, сейчас бы в Динамо не было проблем с нападающим, ведь в текущем сезоне на счету серба 19 голов в 23 матчах. 16 из них – в Серии А.

Ранее появилась еще одна интересная новость – Андрей Шевченко может возглавить Динамо летом. Накануне его уволили из Дженоа.