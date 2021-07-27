За годы независимости Украина завоевала 125 медалей на зимних и летних Олимпийских играх, из них 38 – золотых. Как сложилась судьба наших олимпийских чемпионов

Как сложилась судьба олимпийских чемпионов из Украины

Первой олимпийской чемпионкой Украины стала фигуристка Оксана Баюл на Олимпиаде-1994, завоевавшая медаль в 16-летнем возрасте.

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А последнюю на данный момент золотую награду нам принес Александр Абраменко в соревнованиях по фристайлу на Играх-2018.

Всего Украина завоевала 117 наград на летних Олимпийских играх и только восемь – на зимних. При этом, Абраменко в 2018-м стал первым олимпийским чемпионом-мужчиной.

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А самым титулованным олимпийцем Украины является наша легендарная пловчиха Яна Клочкова, бравшая золото четыре раза.

Яна Клочкова / Фото: Instagram

Полное расписание Олимпиады-2020 есть на нашем сайте в специальном разделе, где отдельно выделены все медальные старты.

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