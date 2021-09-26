Как сестренки: жена Кличко показала их взрослую дочь

Наталья Кличко со своей дочерью / Фото: Instagram

"Сегодня Международный день дочери. Я люблю тебя, девочка моя", – призналась в материнских чувствах Елизавете-Виктории 47-летняя Наталья Кличко.

"Ты моя душа, мой мудрейший учитель... Я благодарю жизнь за то, что ты выбрала меня своей матерью. Где бы ты ни была, чем бы ты ни занималась в этой жизни – будь счастлива и знай: я всегда рядом с тобой, мой ангел", – добавила в Instagram Наталья Кличко.

"Такие классные! Как сестренки", – пишут в комментариях под фото фолловеры Натальи Кличко.

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Напомним, что Виталий Кличко и модель Наталья Егорова поженились в 1996 году. У них – трое детей. В 2000 году родился Егор-Даниэль, в 2002-м – Елизавета-Виктория, а в 2005-м – Максим-Александр.

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Жена Виталия Кличко Наталья / Фото: Instagram

Ранее СМИ писали о том, что Елизавета-Виктория Кличко серьезно увлекалась баскетболом и волейболом. В соцсетях девушка делилась фото американского паспорта.