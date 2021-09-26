26 сентября 14:00
Минай 1
Львов 2
26 сентября 17:00
Днепр-1 0
Заря 4
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Как сестренки: жена Кличко показала их взрослую дочь

Андрей Трофимов
26 сентября, 20:17
Супруга бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко Наталья опубликовала снимок со своей дочерью Елизаветой-Викторией

Наталья Кличко со своей дочерью / Фото: Instagram

"Сегодня Международный день дочери. Я люблю тебя, девочка моя", – призналась в материнских чувствах Елизавете-Виктории 47-летняя Наталья Кличко.

"Ты моя душа, мой мудрейший учитель... Я благодарю жизнь за то, что ты выбрала меня своей матерью. Где бы ты ни была, чем бы ты ни занималась в этой жизни – будь счастлива и знай: я всегда рядом с тобой, мой ангел", – добавила в Instagram Наталья Кличко.

"Такие классные! Как сестренки", – пишут в комментариях под фото фолловеры Натальи Кличко.

Реклама

Напомним, что Виталий Кличко и модель Наталья Егорова поженились в 1996 году. У них – трое детей. В 2000 году родился Егор-Даниэль, в 2002-м – Елизавета-Виктория, а в 2005-м – Максим-Александр.

Реклама

Жена Виталия Кличко Наталья / Фото: Instagram

Ранее СМИ писали о том, что Елизавета-Виктория Кличко серьезно увлекалась баскетболом и волейболом. В соцсетях девушка делилась фото американского паспорта.

Реклама

Читайте также:

Реклама