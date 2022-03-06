Как сдержать атаку российского фашизма? Президент УАФ назвал выход

Андрей Павелко призывает НАТО закрыть небо над Украиной

В Украине продолжается война, которую развязало правительство России. Армия соседнего государства уже 11-й день бомбит наши города и мирное население.

Одним из факторов, который может остановить войну, является возможное вмешательство НАТО. У этой организации есть ресурс, чтобы закрыть небо над Украиной и избежать воздушной угрозы.

Реклама

Впрочем, Альянс предпочитает оставаться в стороне и не хочет ввязываться в войну с Россией. Наши дипломаты и известные личности продолжают давление на НАТО с целью обезопасить Украину. С этой просьбой к европейским странам обратился и президент УАФ Андрей Павелко.

Андрей Павелко

"Обращаюсь к коллегам-руководителям национальных ассоциаций и моим друзьям в странах Европы и мира. Я очень благодарен вам за ежедневные слова поддержки Украине. Но чтобы спасти жизни тысяч невинных украинских детей и женщин, нужно как можно скорее закрыть небо над нашей страной. Призываю вас обратиться с этой просьбой к властям и военному руководству ваших государств, а также мировым лидерам, которые имеют влияние на такое решение.

Реклама

От него зависит, смогут ли дальше биться сердца маленьких деток в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Сумах, Херсоне, Киеве и многих других городах и селах Украины. Сейчас они находятся под постоянным прицелом и бомбардировками российских оккупационных войск и мечтают лишь об одном: чтобы этот страшный сон закончился. Наши воины храбро защищают мирных людей ценой собственной жизни. Наша страна сейчас едина как никогда, объединена вокруг президента Владимира Зеленского и веры в победу над злом. Мы все вместе сдерживаем атаку российского фашизма, которая убивает и рушит все на своем пути.

Читайте также: Российский спортсмен призвал силы НАТО в Украину