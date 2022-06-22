Как родилась "Рука Бога": самый известный гол в карьере Диего Марадоны (видео)

Марадона рукой отправил мяч в сетку ворот Англии / Фото: Коллаж: Сегодня

За свою карьеру Диего Марадона забил не одну сотню мячей, однако один из них – навсегда вошел в историю футбола. Речь идет о знаменитой "Руке Бога".

22 июня 1986 года в четвертьфинальном матче чемпионата мира против сборной Англии Диего Марадона отправил мяч в ворота Питера Шилтона рукой, однако арбитр этого не заметил и засчитал взятие ворот. После встречи аргентинец частично признал, что забил рукой, однако заявил, что мяч был забит "отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой Бога".

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Некоторое время назад Марадона признался, что с нынешними технологиями его гол обязательно бы отменили, но, к счастью для аргентинца, в 1986 году еще не придумали систему VAR.

Впрочем, в том же матче Марадона реабилитировался и забил еще один мяч, получивший название "Гол столетия". Обыграв пятерых игроков английской сборной, аргентинский форвард добежал до вратарской площади соперников и там обыграл еще и вратаря!

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За свою карьеру Марадона успел поиграть за такие клубы, как Бока Хуниорс, Барселона, Наполи, Севилья. Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира.