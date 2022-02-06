5 февраля 17:00
Эвертон 4
Брентфорд 1
5 февраля 19:00
Интер 1
Милан 2
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Как попасть на запрещенный объект в Китае – и выпить кофе: личный опыт

Любомир Луканюк
6 февраля, 06:50
Из-за неразберихи волонтеров получилась экскурсия по столовой в олимпийской деревне – что кушают и пьют будущие чемпионы

Столовая в олимпийской деревне / Фото: Любомир Луканюк

Характерная черта любой Олимпиады – это хаос. Когда правая рука не знает, что делать левой.

После церемонии открытия Игр в горный кластер отправили специальный поезд, загрузив в него как спортсменов, так и журналистов.

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А на станции прямо на платформу заехали автобусы, куда люди в форме чуть ли не руками заталкивали всех прибывших.

Дальше – веселее. Автобусы поехали в олимпийскую деревню, куда вход журналистам строго-настрого запрещен.

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Тормознув группу СМИ на КПП местные стражи порядка были крайне озадачены. И наказать нельзя, и отпустить нельзя.

В 20-градусный мороз более часа на улице выясняли, как быть дальше. Кто возьмет ответственность за депортацию прессы по отелям.

Когда уже все окоченели от холода, правоохранители сжалились и пустили в предбанник первого попавшегося объекта. Им оказалась олимпийская столовая.

Из каждого негативного случая нужно выжимать максимум позитива. Поэтому включаю "мой твоя не понимай" и пробираюсь на объект.

Разглядевшись, беру смартфон и обхожу здание по периметру. Особо не наглею, это чревато серьезными последствиями. Но издалека снимаю, чем потчуют будущих чемпионов.

Часть кухни уже закрыта. На улице 2:00 после полуночи. Там где открыто, можно поживиться пастой, рисом, салатами, пиццой, бобами. Много овощей и фруктов, выпечка, мороженное.

Несколько автоматов, где можно приготовить чай, кофе и другие кофейные напитки. Холодильники забиты водой и соками.

Наглею чуть больше и заказываю еду. Ошибка организаторов должна чем-то компенсироваться.

Паста, пицца, сок, мороженное. А сверху еще флэт уайт. Гулять так гулять.

История закончилась лишь в 3:30, когда организаторы таки подогнали автобус и развезли заблудших журналистов по домам.