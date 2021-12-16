Как однокомнатная квартира! Команду Усика шокировал лифт в Дубае

Усик и его компания в дубайском лифте / Фото: Коллаж: Сегодня

Казалось бы, поколесившего по миру боксера уже ничто не может удивить. Но нет. Команду Александра Усика просто-таки поразил лифт в одном из небоскребов Дубая, откуда ранее супертяж молча укорил Ломаченко.

В лифте, помимо Александра Усика и его жены Екатерины, поместились менеджер боксера Эгис Климас и директор команды Усика Сергей Лапин со своими спутницами. А также еще несколько человек.

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И при этом в лифте осталось море места.

"Лифт – как однокомнатная квартира", – произнес в изумлении Лапин и снял эту "квартиру" на видео.

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Ранее мы рассказывали, что в Эмиратах Усик сел за руль Rolls-Royce.

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Также в Дубае Усик сорвал интервью промоутера Джошуа.

После всех этих приключений украинский чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF добрался в Дубае до танц-пола и там зажег на глазах у своей супруги под латиноамериканскую песню!