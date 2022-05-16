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Как на Евровидении: Реал оригинально выставил оценку украинскому вратарю

Павел Василенко
16 мая, 11:27
Андрей Лунин получил от Реала высший бал за матч с Кадисом. Наш голкипер сумел отбить пенальти и не допустил поражения мадридского клуба

Высший балл от Реала за пенальти / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Андрей Лунин стал героем матча Кадис – Реал. Украинец в возрасте 23 года и 93 дня стал самым молодым голкипером мадридской команды, который сумел отбить пенальти в Ла Лиге.

Игра завершилась со счетом – 1:1. А после матча в Instagram Реала появилась запись:

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"Наши 12 баллов... Андрею Лунину".

Это прямая отсылка к Евровидению, которое Украина выиграла на выходных. Победу одержала группа Kalush Orchestra.

Кстати, супруга Александра Усика уже предложила в следующем году провести песенный конкурс в украинском Крыму.

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Результат матча не имел турнирного значения для Королевского клуба, который еще за четыре тура до окончания чемпионата стал победителем турнира.

А 28 мая Реал попытается выиграть Лигу чемпионов. В Париже пройдет финал против Ливерпуля.