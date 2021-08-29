28 августа 14:30 О матче
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
28 августа 14:00 О матче
Ингулец 3
Мариуполь 0
28 августа 17:00
Металлист 1925 1
Днепр-1 2
28 августа 19:30
Динамо 7
Колос 0
29 августа 14:00
Десна --
Верес --
29 августа 17:00
Минай --
Шахтер --
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
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Как действует замужество: Свитолина выиграла первый трофей в сезоне

Александр Трикиша
29 августа, 00:21
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу на турнире WTA 250 в Чикаго. В финале турнира украинка одолела Ализе Корне из Франции

Елина Свитолина выиграла первый трофоей в 2021 году / Фото: AFP

Лучшая теннисистка Украины справилась с 68-й ракеткой мира ровно за два часа. Счет поединка – 7:5, 6:4.

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Это был первый финал турнира серии WTA для Свитолиной в 2021 году. Всего же украинка выиграла свой 16-й турнир в карьере.

Отметим, что времени праздновать у Свитолиной нет. Уже 30-го августа она стартует на последнем в сезоне турнире "Большого шлема" US Open, где в стартовом раунде встретится с Ребеккой Марино из Канады.

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Кстати, на этом же турнире, только в парном разряде, победу отпраздновала украинка Надежда Киченок. В Чикаго она выступала в дуэте с Ралука Олару из Румынии.

Самое интересное, что в финале она одолела свою сестру Людмилу Киченок, которая играла в паре с Макото Ниномией из Японии – 7:6 (8:6), 5:7, 10:8.

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