Как чемпион ОИ-1956 из сборной СССР по футболу стал дедом лучшего теннисиста Греции

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас очень хочет выиграть медаль на Олимпийских играх-2020 и последовать по стопам своего известного родственника

Стефанос Циципас празднует победу с семьей и родными / Фото: Reuters

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, что его дед – известный футболист сборной СССР Сергей Сальников, которого называют одним из наиболее техничных игроков советского футбола. И достижения отца его матери зародили в парне мечту выиграть медаль на Олимпиаде-2020 в Токио.

Читайте также: Российская теннисистка разнесла США: Воняет, грязно – я боюсь там новую обувь надеть

"Это одна из целей на сезон. Мой дедушка Сергей – отец моей мамы – выиграл золото в составе футбольной сборной СССР в Мельбурне в 1956-м. Я бы хотел пойти по его стопам", – gazzetta.it

Напомним, что мама Стефаноса Юлия была чемпионкой СССР по теннису. Но потом переехала в Грецию, вышла замуж и родила четверых детей.

/ Фото: Reuters

В 2021 году на Australian Open 22-летний Циципас в четвертьфинале выбил Рафаэля Надаля – 20-кратного победителя турниров "Большого шлема".

В прошлом году разъяренный греческий теннисист раскрошил ракетку и ударил отца.

Ранее мы также рассказывали, что после съемок с Де Ниро легенда тенниса стал героем культовых комиксов.