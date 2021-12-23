Как будто под машину попал: диагноз украинца после жуткого столкновения

Марьян Швед пострадал в матче Кубка Бельгии / Фото: Getty Images

Швед вышел на замену на 71-й минуте, но провел на поле менее пяти минут. В результате столкновения с вратарем Марьян потерял сознание.

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В больнице у игрока диагностировали сотрясение мозга, ушибы уха и легкого. Также ему предстоит обследование у отоларинголога, сообщает ua.tribuna.com.

Марьян Швед потерял сознание после столкновения с голкипером Эйпена / Фото: Twitter

Сам же поединок завершился для Мехелена поражением со счетом 1:3 и вылетом из Кубка страны. В чемпионате страны он идет на восьмом месте.

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В текущем сезоне швед провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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