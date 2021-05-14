Шрека срисовали с брутального рестлера? Невероятная история Мориса Тийе

Десять лет назад мультяшный герой Шрек получил звезду на голливудской "Аллее славы", а также вошел в сотню самых узнаваемых персонажей нашего века.

Этот добродушный персонаж полюбился и детям, и взрослым. Говорят, его внешность срисовали с известного французского рестлера Мориса Тийе. Они и правда очень похожи, хотя киностудия и не комментирует эту историю.

Похож Тийе на Шрека? Да Нет

Морис Тийе родился осенью 1903 года на Урале в французской семье. Отец был инженером на железной дороге, а мама работала учительницей. В детстве Морис ничем не отличался от сверстников.

А проблемы у парня начались в подростковом возрасте. К тому времени отец умер, а мама вернулась во Францию. Там Морису и диагностировали акромегалию – заболевание, в результате которого кости человека разрастаются и утолщаются, особенно в лицевой части.

Несмотря на прогрессирующую болезнь Морис поступил в университет на юриста, успешно играл в регби. Но проблемы с голосовыми связками заставили Тийе отказаться от мечты стать адвокатом. Он ушел механиком на флот.

Судьбу Мориса круто изменило случайное знакомство в 1937 году – с профессиональным рестлером из Литвы Каролисом Пожелой. Тот сразу отметил необычайную внешность Тийе и пригласил его в рестлинг. Так началась история великой дружбы и великих побед.

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Морис оказался талантливым учеником и успехи пришли быстро. После серии побед в Европе Тийе и Пожела, который стал его тренером, переехали в Штаты. Там Морис по-настоящему раскрылся – выиграл множество престижных турниров, становился чемпионом мира. Харизматичный, с необычайно внешностью он сразу стал любимцем публики, которая дала ему прозвище Французский ангел.

В начале 50-х у Тийе стало ухудшаться здоровье и в 1953 году он завершил карьеру. 4 сентября от рака скончался его друг и наставник Каролис Пожела. Узнав эту новость, Тийе умер в тот же день от сердечного приступа. Их похоронили вместе на литовском кладбище в Джастисе (США). На их общей могиле установлен памятник, на котором высечена эпитафия: "И смерть не в силах разлучить друзей".