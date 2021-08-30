29 августа 14:00 О матче
Десна 0
Верес 4
29 августа 17:00 Видео
Минай 1
Шахтер 1
29 августа 19:30 Видео
Заря 1
Ворскла 0
29 августа 19:30 Видео
Рух 1
Львов 0
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

К золоту добавил серебро! Сербин выиграл вторую медаль Токио-2020

Любомир Луканюк
30 августа, 13:19
Украинский пловец Михаил Сербин занял второе место на дистанции 200 метров комплексом на Паралимпийских играх в Токио

Паралимпийский чемпион Михаил Сербин / Фото: Getty Images

Мы продолжаем получать хорошие новости из Токио. Там свою вторую медаль Паралимпиады-2020 выиграл наш пловец Михаил Сербин.

Два дня назад 17-летний Сербин стал чемпионом Токио-2020 на дистанции 100 метров на спине. А сегодня украинец завоевал серебро на дистанции 200 метров комплексом.

Читайте также: Взрывал, убивал, сел на 84 года! Испанский террорист борется за медали Паралимпиады

Таким образом, сборная Украины на Паралимпийских играх завоевала уже 49 наград – 12 золотых, 25 серебряных и 12 бронзовых.

Реклама

Смотрите также: Таблица медалей Паралимпийских игр в Токио

В общекомандном зачете Украина занимает пятое место. Впереди спортсмены из Китая – 119 медалей, из них 54 – золотые.

Ранее Украина собрала полный комплект медалей!

Реклама