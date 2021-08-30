К золоту добавил серебро! Сербин выиграл вторую медаль Токио-2020

Паралимпийский чемпион Михаил Сербин / Фото: Getty Images

Мы продолжаем получать хорошие новости из Токио. Там свою вторую медаль Паралимпиады-2020 выиграл наш пловец Михаил Сербин.

Два дня назад 17-летний Сербин стал чемпионом Токио-2020 на дистанции 100 метров на спине. А сегодня украинец завоевал серебро на дистанции 200 метров комплексом.

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Таким образом, сборная Украины на Паралимпийских играх завоевала уже 49 наград – 12 золотых, 25 серебряных и 12 бронзовых.

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В общекомандном зачете Украина занимает пятое место. Впереди спортсмены из Китая – 119 медалей, из них 54 – золотые.

Ранее Украина собрала полный комплект медалей!