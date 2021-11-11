11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
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Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
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21 ноября 17:00
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Мариуполь --
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Колос --
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Аталанта --
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Лилль --
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Мальме --
Зенит --
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Лейпциг --
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К батюшке, Кашпировскому или бабке: Сборной Украины советуют сходить снять проклятие

Александр Трикиша
11 ноября, 23:22
Известный украинский агент Вячеслав Заховайло с юмором отреагировал на ничейный результат в товарищеском матче между Украиной и Болгарией в Одессе

Сборной Украины посоветовали сходить к бабке / Фото: УАФ

Украина перебила болгар, но едва унесла ноги – из четырех голов арбитр засчитал лишь один, зато соперник забил первым же попаданием в створ.

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"Несмотря на счет, игра мне понравилась. Тотальное преимущество.... Хочу посоветовать игрокам, и всему тренерскому штабу, сходить в церковь к Батюшке, либо к Кашпировскому, а еще лучше к "бабке". Щось пороблено...", – написал Заховайло в Facebook.

На комментарий Заховайло отреагировал бывший футболист Динамо Виталий Самойлов. Оказывается, даже легендарный Валерий Лобановский брал на вооружение церковные обряды.

"Слава, в 1997 году, перед ЛЧ, Валерий Васильевич Лобановский собрал нас и пришел батюшка. Провел ритуал, обрызгал нас водой своей, и в тот год успешно обыграли Барсу и других. Реальность!", – написал он ниже.

Валерий Лобановский

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Отметим, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков доволен ничьей в Одессе: "Будем играть так с Боснией – будем на чемпионате мира".