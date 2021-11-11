К батюшке, Кашпировскому или бабке: Сборной Украины советуют сходить снять проклятие

Сборной Украины посоветовали сходить к бабке / Фото: УАФ

Украина перебила болгар, но едва унесла ноги – из четырех голов арбитр засчитал лишь один, зато соперник забил первым же попаданием в створ.

Читайте также: Украина – Болгария – 1:1. Видео голов и обзор матча

Реклама

"Несмотря на счет, игра мне понравилась. Тотальное преимущество.... Хочу посоветовать игрокам, и всему тренерскому штабу, сходить в церковь к Батюшке, либо к Кашпировскому, а еще лучше к "бабке". Щось пороблено...", – написал Заховайло в Facebook.

На комментарий Заховайло отреагировал бывший футболист Динамо Виталий Самойлов. Оказывается, даже легендарный Валерий Лобановский брал на вооружение церковные обряды.

"Слава, в 1997 году, перед ЛЧ, Валерий Васильевич Лобановский собрал нас и пришел батюшка. Провел ритуал, обрызгал нас водой своей, и в тот год успешно обыграли Барсу и других. Реальность!", – написал он ниже.

Валерий Лобановский

Реклама

Отметим, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков доволен ничьей в Одессе: "Будем играть так с Боснией – будем на чемпионате мира".