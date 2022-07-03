Известный футбольный журналист пропал без вести под Лисичанском

Олег Ящук / Фото: Коллаж: Сегодня

Коллеги и друзья Олега Ящука сообщают, что последний раз журналист выходил на связь 29 июня. Ящук воюет в Вооруженных силах Украины в составе 3-й роты 10-й бригады мотопехотного боевого батальона.

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Его подразделение обороняет рубеж от российских орков в районе Лисичанска и Северского. На захват этой территории фашистские захватчики бросили все силы.

Олег Ящук работает журналистом программы "Футбольный формат". После начала полномасштабной военной агрессии РФ пошел в Вооруженные силы Украины.

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Ситуация в Лисичанске

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты в Лисичанске в течение короткого периода полностью уничтожили админздания. Они закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке, и продолжают разрушать прилегающие населенные пункты.