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Известный боец ММА избил девушку и сломал ей руку

Павел Василенко
3 ноября, 11:48
Российский боец Артур Кулинский решил перенести опыт жестких боев на личную жизнь. Звезда кулачного промоушна Hardcore избил девушку

Артур Кулинский

25-летний Кулинский уже не в первый раз попадает в скандальные хроники. 30-летняя девушка много раз терпела побои от файтера – Кулинский бил ее на почве ревности. Все закончилось попаданием в больницу со сломанной рукой. Пострадавшую прооперировали и вставили металлический штифт.

Ранее мы писали, что звезда UFC Конор Макгрегор избил диджея Франческо Факкинетти.

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Девушка решила, что расстанется с Кулинским, но он нашел ее на улице, и драка повторилась. Юрист Екатерина Гордон заявила, что полицейские, которых вызвала пострадавшая, попросили бойца о совместном фото, сообщает Super. Адвокат отметила, что девушка написала заявление.

Ранее Кулинский рассказывал, что проводит поединки в алкогольном и наркотическом опьянении, сидел в тюрьме и уходил в монастырь.