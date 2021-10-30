30 октября 14:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Известного тренера уволили за секс-скандал 11-летней давности

Павел Василенко
30 октября, 09:15
Джоэль Кенневилль подал в отставку с поста главного тренера Флориды после того, как был вовлечен в независимое расследование по делу о сексуальном насилии в Чикаго в 2010 году

Джоэль Кенневилль / Фото: AFP

Решение об увольнении было принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный менеджер Флориды Билл Зито и президент клуба Мэтью Колдуэлл.

Ранее мы писали, что супруга звездного канадского хоккеиста Сан-Хосе Шаркс Эвандера Кейна, Анна Кейн, обвинила мужа в многочисленных случаях домашнего насилия.

Реклама

Ранее в НХЛ случился крупный скандал с обвинениями в домогательствах сексуального характера. Бывший хоккеист Чикаго Кайл Бич заявил, что подвергся насилию со стороны видеотренера Блэкхокс Брэда Олдрича в мае 2010 года. Эта громкая история и привела к отставке коуча Флориды Джоэля Кенневилля – он тренировал Чикаго в 2010 году.

"НХЛ согласна с решением Джоэла Кенневилля уйти в отставку с поста главного тренера Флориды. В своей прежней роли главного тренера Чикаго мистер Кенневилль вместе с другими членами тогдашнего руководства клуба неправильно рассмотрел заявление бывшего игрока Кайла Бича, обвинявшего в сексуальном насилии видеотренера Брэда Олдрича", – приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Подобные неприятные истории разгораются в спорте все чаще и чаще. Ранее прогремел инцидент с домогательствами в женском футболе – тренер принуждал футболисток к сексу во время его работы в нескольких лигах и командах с 2010 года.