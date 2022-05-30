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Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
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Италия --
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7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
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Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
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Италия --
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Изверги! Российские оккупанты убили бабушку медалистки чемпионата Европы

Сергей Шаховец
30 мая, 13:31
Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая поделилась трагической историей гибели родного человека в результате войны, развязанной Россией

Ольга Ляхова потеряла из-за войны свою бабушку / Фото: Коллаж: Сегодня

Военное вторжение Российской Федерации принесло огромное горе в каждую украинскую семью. В результате преступных действий страны-агрессора ежедневно гибнут невинные люди.

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Украинская бегунья Ольга Ляховая родилась на Луганщине. В Рубежном проживала ее родная бабушка. Оккупанты стерли с лица земли этот украинский город. Во время одного из российских обстрелов погибла бабушка Ольги Ляховой.

"Когда Рубежное только начали обстреливать, было очень страшно, потому что там была моя бабушка. В начале войны она еще была жива, но потом, когда начались все эти обстрелы… В ее дом тоже попал снаряд. Она там умерла. Это было очень тяжело, потому что мы даже не могли приехать и помочь ей. С ней не было связи в течение 10 дней.

Это был очень трудный момент для всей нашей семьи, потому что мы хотели ее еще давно перевезти, но она всячески сопротивлялась. Она была сильно привязана к тому месту и не хотела уезжать. Потом у нее уже и здоровья не было такого, чтобы выезжать, поэтому за ней ухаживала соседка. Но когда начались обстрелы, то соседка постоянно сидела в подвале.

Оккупанты обстреляли Рубежное / Фото: Коллаж: Сегодня

Я не знаю, как прошли последние дни бабушки. В один день соседка позвонила нам буквально на одну минуту и ​​сказала, что бабушка умерла и после этого быстро побежала обратно в подвал. Бабушку еще очень долго не могли похоронить. Трудно было осознавать, что она там одна лежит. Слава богу, что соседи похоронили ее во дворе.

Там такое происходит в Рубежном. Говорили, что люди лежат на улице, и никто ничего не делает. Ужасно то, что там было и что там сейчас происходит. Благо, часть людей сначала смогла оттуда уехать. И то – многие выезжали через Россию. Место, где я родилась, фактически уже сравняли с землей. Я даже не знаю, как это описать", – сказала Ляховая в интервью Суспильне.Спорт.

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Отметим, что сама Ольга Ляховая встретила войну в Сумах. Там украинская спортсменка вместе с маленьким ребенком пряталась от обстрелов в ванной комнате собственной квартиры.

Несмотря на отсутствие нормальных условий для тренировок Ольга Ляховая сумела удачно выступить на международных соревнованиях. 18 мая она выступила в итальянской Савоне на дистанции 800 метров, которую преодолела за 2,01,58 минуты и заняла первое место.

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