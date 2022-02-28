8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Изолировать Россию от мирового спорта! Огненный ультиматум Зинченко

Сергей Шаховец
28 февраля, 22:11
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко требует применить к стране-оккупанту самые жесткие санкции

Россия должна быть изолирована от мирового спорта, считает Александр Зинченко / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Международное спортивное сообщество должно полностью исключить все контакты с Россией и ее спортсменами, говорится в призыве Александра Зинченко. Только такие крайние меры могут остановить обезумевшего диктатора.

"Мы требуем от международного спортивного сообщества:

  • Исключить Россию из всех спортивных международных органов управления.
  • Запретить любым российским спортсменам участвовать в любых международных соревнованиях.
  • Прекратить продажу прав на трансляции международных спортивных соревнований российским СМИ.
  • Запретить российским компаниям быть спонсорами международных соревнований и клубов.
  • Поддержите Украину информацией! Присоединяйтесь к обмену достоверной информацией о действиях стран-агрессоров!", – написал Зинченко у себя в Instagram.

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Ранее болельщики Манчестер Сити и Эвертона провели акцию в знак солидарности с Украиной. Во время аплодисментов десятков тысяч болельщиков на стадионе в поддержку Украины ни Зинченко, ни Миколенко не сумели сдержать эмоций, заплакав.