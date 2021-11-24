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24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
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Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Из-за Украины? Лучший тренер Европы отказался возглавить МЮ

Олег Люлька
24 ноября, 14:27
Роберто Манчини, под руководством которого сборная Италии выиграла чемпионат Европы, отказался бросить ее ради работы у руля манкунианцев

Роберто Манчини / Фото: AFP

Манчестер Юнайтед, на минувших выходных уволивший Уле Гуннара Сульшера, предложил стать новым тренером команды коучу итальянской сборной Роберто Манчини.

Но 56-летний специалист ответил отказом.

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Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк у себя в Twitter.

Роберто Манчини заявил руководству МЮ, что его приоритет сейчас – вывести сборную Италии на чемпионат мира-2022 в Катаре. В марте "Скуадру адзурру" ждут стыковые матчи. И одним из потенциальных соперников итальянцев является Украина – жеребьевка состоится 26 ноября.

Роберто Манчини / Фото: Reuters

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Также не стоит забывать, что с 2009 по 2013 годы Манчини возглавлял Манчестер Сити – и назначение коучем МЮ сделало бы его врагом для фанов бывшей команды.

Что касается МЮ, то в шорт-лист претендентов на должность главного тренера Юнайтед входят Унаи Эмери (Вильярреал), Маурисио Почеттино (ПСЖ), Хулен Лопетеги (Севилья) и Брендан Роджерс (Лестер).

Как мы писали ранее, Зинедина Зидана в МЮ не пустила жена.

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Обзор последней игры МЮ при Сульшере