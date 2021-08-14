Из-за смерти! Конный спорт грозят убрать из Олимпиады

Конный спорт на Играх-2020 в Токио / Фото: Reuters

PETA обратила внимание на ряд инцидентов во время Олимпиады в Токио. В частности, одну из лошадей усыпили из-за травмы, полученной на соревнованиях. Также во время Игр была дисквалифицирована тренер немецкой сборной по пятиборью Ким Райзнер – за грубое обращение с другим животным.

"Олимпийские игры должны показывать соревнования между людьми, а не способность пугать и травмировать лошадей, которые не хотят участвовать в соревнованиях, но выполняют работу порой ценой своей жизни"

"Так же, как Игры эволюционировали и стали включать в себя современные виды спорта – такие как скейтбординг, PETA призывает МОК оставить в учебниках истории оскорбительные соревнования по конному спорту", – заявила президент организации "Люди за этичное обращение с животными" Ингрид Ньюкирк

Отметим, что соревнования по конному спорту на летних Олимпиадах впервые появились в Париже-1900 и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр, кроме Сент-Луиса-1904 и Лондона-1908.

Читайте также: Олимпийскую чемпионку покусала собака. Спортсменка показала раны

Напомним, что на недавних Играх в Токио 14-летняя лошадь Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля получила травму при прохождении барьера в лесополосе в рамках командного троеборья.

Ей оказали экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

С согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь.